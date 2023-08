Tina Cipollari​, non solo a Uomini e Donne: diventa conduttrice di un programma, l'indiscrezione

di Redazione Web

Arrivano nuove indiscrezioni sullo storico volto di Uomini e Donne. Dopo la smentita ufficiale della stessa sulla cacciata dal programma, Tina Cipollari è nuovamente nell'occhio del ciclone del web per il suo avvenire lavorativo. A quanto pare, infatti, per la prossima stagione televisiva Tina potrebbe avere qualche impegno in più. Come riporta Pillole di gossip, «Tina potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5».

Tina Cipollari e la novità in tv

C’è chi ipotizza un nuovo spin-off su Uomini e Donne, ma al momento non ci sono conferme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 20:46

