Uomini e Donne, Armando e Riccardo assenti alla prima registrazione. I fan preoccupati: «Torneranno?»

Le nuove puntate di Uomini e Donne inizieranno ad andare in onda dall'11 settembre, ma le registrazioni sono già partite da ieri, 24 agosto. Il pubblico presente negli studi ha potuto avere un'anticipazione dei nuovi tronisti e della nuova tronista, ma ha anche potuto rivedere alcuni dei volti storici del programma, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, sempre seduti sulle loro sedie rosse, pronti a commentare le nuove vicende amorose dei protagonisti della stagione.

Alcune ragazze presenti hanno notato, tuttavia, l'assenza di due volti molto noti.

Il pubblico presente alla prima registrazione della puntata di Uomini e Donne ha notato che Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato non erano presenti in studio.

Per adesso, su Instagram è stata resa nota da Lorenzo Pugnaloni una segnalazione secondo cui Armando Incarnato avrebbe detto che non sarebbe più tornato in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 19:22

