​Ida Platano e il compleanno di Alessandro Vicinanza a New York: «Insieme per i soldi. Dove è tuo figlio?»

Ida Platano è volata con il suo fidanzato Alessandro Vicinanza a New York per festeggiare i 40 anni del cavaliere di Uomini e donne con cui è uscita dal programma.

«Si è vero 40 anni fanno un effetto strano facciamo che mi distraggo dai numeri e mi affido ancora alle parole…. Ho capito che nella vita le possibilità sono infinite, le uniche limitazioni sono quelle che ci pone la nostra mente», ha scritto Alessandro Vicinanza sui social. Ma non sono mancate le critiche nei confronti della sua amata: ecco cosa è successo.

I 40 anni di Alessandro Vicinanza

«Considerando ogni giornata come una vita a se stante, e che la vita può essere capita solo all'indietro, ma va sempre e solo vissuta in avanti. Allora grazie a tutti quelli che hanno speso qualche attimo per me, a quelli che mi fanno capire tutti i giorni quanto sia fortunato», ha concluso l'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi.

Critiche a Ida Platano

La coppia, più innamorata che mai, contro ogni pronostico continua la propria relazione insieme.

Ida Platano, infatti, è stata presa di mira, e sui social, molti hanno commentato il viaggio a New York come l'ennesimo modo per vivere a spese di Alessandro Vicinanza e lontana dal figlio.

Non è la prima volta che Ida Platano subisce dei commenti del genere e già in passato si è difesa spiegando che con il suo lavoro è autonoma e indipendente e che le basta per dare un futuro a suo figlio, per il quale non cerca un padre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 16:40

