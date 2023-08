Beatrice Valli, la foto in bikini incanta i fan: «La somiglianza è incredibile»

di Redazione web

Beatrice Valli ha conquistato i fan con scatti in bikini molto sexy. Il costume da bagno nero, capelli bagnati, occhiali da sole vintage e capellino ricamato per riparare il volto dal sole sono i dettagli con cui l'influencer ha catturato i suoi follower.

La mamma di quattro bambini, tre dei quali nati dall'unione con il marito Marco Fantini, pare abbia una somiglianza con qualcuno in particolare e per i fan non ci sono dubbi: «Siete identitche». Ecco a chi si riferiscono.

Beatrice Valli, nelle ultime foto pubblicate sui social, è uguale alla prima figlia avuta dal marito Marco. Per i fan, infatti, l'espressione del viso è quella che fa sempre la piccola Bianca di 6 anni.

Le altre due bambine, invece, secondo i follower dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, assomiglierebbero in parte a lei, ma soprattutto al papà. Si tratta di Azzurra, 3 anni e Matilda Luce, nata il 24 aprile 2023.

Fisico naturale

A colpire molto l'attenzione dei fan in questi scatti è stata anche la posa seducente che ha messo in mostra il suo fisico naturale.

«Così al naturale sei stupenda, un esempio per tutte noi», ha scritto un utente. E, ancora: «Se Bianca e le bimbe crescono come te bisogna stare attenti», ha esordito ironicamente un altro fan.

