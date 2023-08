Beatrice Valli, sfogo contro gli hater: «Non è vero che non faccio nulla perchè ho la tata»

di Redazione Web

«Nel 2023 avere una babysitter per molti significa che la madre non fa un c***o» dice Beatrice Valli nelle sue stories Instagram. L'ex volto di Uomini e donne si sfoga col suo numeroso parterre di follower, spiegando come gestisce il tempo con i suoi 4 figli e risponde a tono agli haters. Spesso, Bea viene accusata di nulla facenza perchè ha con sè un tata, ed ecco che lei risponde a tono: «Quando avevo avuto Bianca, per i primi 2 anni non ho voluto nessuno che mi aiutasse, ma poi mi sono resa conto che era un mio limite voler fare tutto da sola» racconta. E aggiunge: «Poi ho capito che non era possibile e quindi ho preso una tata che aiutasse nelle pulizie, soprattutto quando è arrivata Azzurra».

Federica Pellegrini, il tramonto (da sogno) con Matteo Giunta e... il pancino che cresce sempre di più

Chanel Totti, dedica d'amore al suo Cristian Babalus stesi sul divano: «Inspiegabile»

Lo sfogo

Tramite le sue stories, la moglie di Marco Fantini si sfoga, parlando della gestione della sua famiglia. «Con 4 bambini non è facile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA