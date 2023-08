Gerry Scotti, la dolce dedica alla nipotina. Spunta il commento esilarante di Rudy Zerbi

di Redazione web

Gerry Scotti è un nonno innamoratissimo dei suoi nipotini e, più volte nel corso di varie interviste, ha dichiarato che stare con i "suoi bambini" è una delle gioie più belle che abbia mai provato. Il conduttore è, però, anche molto riservato quando si tratta della sua famiglia e, specialmente, dei più piccoli anche se, a volte, pubblica qualche tenero scatto sul proprio profilo Instagram, seguito da un milione di follower. Così, ecco, nell'ultimo post, Gerry nei panni del nonno giocherellone e, poi, il commento esilarante dell'amico Rudy Zerbi.

Gerry Scotti: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile. Bonolis non lascerà mai la tv»

Gerry Scotti 'distrutto' da Marco Liorni, Mediaset interviene: cosa succede adesso a "Caduta libera"

Il post Instagram di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha pubblicato una foto su Instagram in cui si trova in compagnia della sua nipotina più piccola. Il conduttore e la bambina sono in piscina e lui fa divertire la piccolina, che è munita di braccioli rosa, facendole fare dei tuffi. Gerry, quindi, scrive: «Non è adorabile», aggiungendo un cuore rosso. Il conduttore, evidentemente, riprende il titolo di uno dei brani più famosi di Stevie Wonder per esprimere a parole tutto l'amore nei confronti della nipote. Il post ha riscosso subito moltissimo successo e tra i commenti è impossibile non notare quello di Rudy Zerbi che, ironicamente, scrive: «Occhio, se la lanci così arriva a Fregene», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Gerry e Rudy sono molto amici e, spesso, hanno dichiarato di sentirsi anche per telefono per raccontarsi i loro progetti o scambiare semplicemente due chiacchiere.

Gerry Scotti è un nonno molto premuroso e ama stare con i suoi nipotini, è, infatti, nonno bis. Il figlio Edoardo ha avuto dalla moglie due bambini: Virginia nata nel 2020 e, il più piccolo, Pietro nato alcuni mesi fa, precisamente a gennaio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA