Stefano De Martino, vacanze infinite: il messaggio social, ecco dov'è ora

Non è stato mai fermo in queste vacanze, Stefano De Martino che passa da una località balneare italiana a una oltre oceano in un battibaleno. Stavolta sembra essere tornato nel mare della spendida Sardegna. A segnalarlo è lui stesso in una storia Instagram in cui mostra il geolocalizzatore che si ferma proprio nel mar Tirreno a nord della costa sarda. Nessun post nè foto, almeno per ora, ma sicuramente l'ormai ex marito di Belen si sposta nuovamente lì, visto che era già stato in terra sarda qualche settimana fa.

Solo pochi giorni fa, Stefano De Martino era volato a New York per trascorrere delle vacanze stupende con il figlio Santiago.

