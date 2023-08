Stefano De Martino, Belen ironizza sulle corna e lui vola a New York col figlio

di Redazione Web

Belen ironizza sulle corna e Stefano De Martino vola a New York. Sembra godersi al meglio queste vacanze l'ex ballerino di Amici che, dopo una vacanza in Sardegna e poi in Campania, ora vola oltre oceano per staccare ancora la spina dalla realtà. Ma a NY non è da solo. Nelle sue stories Instagram, Stefano pubblica una selfie col figlio Santiago: entrambi sorridono e sembrano spensierati. Et voilà: che il viaggio cominci.

In giro

Prima la metropolitana, poi un piatto di spaghetti al pomodoro.

ll video dei cervi

Un breve video pubblicato da Belen Rodriguez sui social sta suscitando un acceso dibattito tra i suoi fan e seguaci. La showgirl argentina, infatti, ha recentemente postato un breve filmato sulla sua pagina di Instagram, dando origine a una serie di reazioni più o meno scherzose da parte dei follower. Il riferimento a Stefano De Martino appare inequivocabile.

