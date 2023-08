Cristina Marino innamorata pazza del marito Luca Argentero: il messaggio che lascia senza parole i fan

di Redazione web

Cristina Marino e Luca Argentero sono più innamorati che mai. In questo momento, la coppia, insieme anche ai loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto, stanno trascorrendo le vacanze estive in un luogo da sogno in Puglia e, ogni giorno, postano foto, video o reel relativi alle loro giornate d'estate. L'imprenditrice, molto spesso, dedica dolci pensieri al marito e così, anche lui nel proprio profilo Instagram. Cristina e Luca hanno molti fan che sostengono il loro amore.

La storia Instagram di Cristina Marino

La passione e la sensualità tra Cristina Marino e Luca Argentero sembrano non affievolirsi mai, nemmeno sui social, dove i due sono, peraltro, molto attivi. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, l'attrice ha pubblicato una foto del marito e ha scritto: «Pensami». Cristina, ogni qualvolta, che Luca pubblica qualche contenuto sul proprio profilo Instagram, lascia sempre un commento al quale l'attore non manca mai di rispondere.

Spesso, però, appaiono anche frecciatine o frasi molto negative che gli hater riservano in gran parte all'imprenditrice che, però, sembra proprio non curarsene e, infatti, non risponde mai nemmeno agli insulti più gravi.



Cristina Marino e i social

Cristina Marino utilizza il proprio profilo Instagram come fosse un diario. Tutti i giorni, infatti, documenta le sue giornate: posta i suoi duri allenamenti, ciò che le piace mangiare e preparare per pranzo o cena e, infine, anche foto dei suoi bambini che, però, non espone mai completamente, i visini, infatti, sono sempre nascosti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 15:23

