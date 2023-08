Cristina Marino posta il video dell'allenamento strong, piovono critiche: «Sembri un uomo»

di Redazione web

Cristina Marino ama mantenersi in forma con molti, diversi e anche, a volte, duri allenamenti. L'imprenditrice e moglie di Luca Argentero non ha mai nascosto questa sua passione ma, ogni volta, che pubblica sul proprio profilo Instagram qualche contenuto che ha a che fare con il suo fisico o il modo in cui si allena, viene immediatamente ricoperta di critiche (anche feroci) da parte dei suoi follower. Cristina non ha mai risposto a nessuno dei commenti negativi che appaiono sotto i suoi post social.

Il post Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui sta eseguendo diversi esercizi fisici che rientrano nel suo allenamento quotidiano. L'imprenditrice, prima, esegue dei salti velocissimi con la corda, poi, diverse serie di squat, infine, addominali bassi in posizione verticale. La didascalia che Cristina aggiunge al filmato recita: «L'importante è farlo e puoi farlo ovunque».

L'attrice che è sempre stata appassionata di sport e, recentemente, ha pubblicato un libro che fornisce preziosi consigli su allenamento e alimentazione, è stata ricoperta di critiche per il modo, che alcuni hanno ritenuto frenetico ed esagerato, di allenarsi.

I commenti dei fan

Sotto al video di Cristina Marino sono subito comparsi commenti di ogni tipo: alcuni positivi ma, tanti altri, davvero negativi.

