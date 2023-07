Cristina Marino, foto in bikini sui social: gli hater si scatenano (ancora una volta). «Empatia zero»

di Redazione web

Cristina Marino, ogni qualvolta, pubblichi una foto, un video o una storia sul proprio profilo Instagram è costantemente presa di mira dagli hater che le riservano solo commenti negativi oppure offensivi. Così, è successo anche sotto l'ultima serie di scatti che l'attrice e impreditrice, moglie di Luca Argentero, ha pubblicato. Cristina ha, da poco, pubblicato il suo nuovo libro che spiega come rimettersi in forma grazie a una sana alimentazione e al movimento fisico.

Luca Argentero e Cristina Marino, amore a gonfie vele: la foto sexy scattata dalla piccola Nina

Cristina Marino, la moglie di Argentero in topless allo specchio. Ma i fan la punzecchiano: «Sei troppo magra»

Il post Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato una serie di foto in cui mostra come sta trascorrendo le vacanze in un posto da sogno insieme ad amici e famiglia. L'attrice si lascia immortalare in bikini, poi, a bordo piscina, e poi, ancora, con il marito Luca Argentero. Le foto, che hanno riscosso molto successo, non sono, però, andate a genio a qualcuno che ha scritto: «Esibizionista fuori misura, davvero», «Tutto bello bellissimo... Ma empatia zero! Sorry!» oppure ancora «Un fisico molto maschile».

Ovviamente, Cristina non ha risposto a nessuno dei commenti che sono apparsi sotto il suo post: l'imprenditrice sta solo pensando a godersi le vecanze.

Cristina Marino e i social

Cristina Marino è davvero molto attaccata sui social e, nonostante questo, sembra proprio non curarsene: l'attrice, infatti, pubblica ciò che desidera e non si lascia influenzare dai commenti negativi che ci sono sotto i suoi post.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA