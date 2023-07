Luca Argentero e Cristina Marino, amore a gonfie vele: la foto sexy scattata dalla piccola Nina

di Redazione web

Cristina Marino e Luca Argentero si stanno godendo alcuni giorni di vacanza al mare insieme ai loro bambini, Nina Speranza e Noè Roberto. I due sono una delle coppie più affiatate di Instagram e, spesso (anche se, non troppo), postano foto e storie insieme. Sicuramente, sia Cristina che Luca si sostengono a vicenda nei rispettivi progetti lavorativi: entrambi hanno da poco pubblicato i loro libri che stanno riscuotendo molto successo sui social.

La storia Instagram di Cristina Marino

Nelle sue ultime storie Instagram, Cristina Marino ha pubblicato una foto con il marito Luca Argentero. La coppia si sta scambiando un tenero bacio e la mano dell'attore scivola sul lato b della moglie. L'imprenditrice, poi, scrive: «Foto by Nina Speranza».

Cristina è una mamma molto attenta e presente con i suoi bambini e, infatti, non pubblica quasi mai foto in cui i piccoli sono presenti o nelle quali mostra i loro visi. L'attrice, comunque, come da lei stessa dichiarato, da quando è diventata mamma, è molto sensibile a tutte le tematiche che riguardano i bambini. Ad esempio, qualche settimana fa, Cristina si sfogò con i suoi follower sui social per ciò che aveva visto allo zoo: una maestra spingeva in malo modo un bambino che non voleva mettersi in fila con i compagni.

Cristina Marino e i social

Sui social, e soprattutto su Instagram, Cristina Marino riceve moltissime critiche dagli hater ma lei sembra proprio non farci alcun caso e, infatti, non risponde mai ai commenti negativi che compaiono sotto i suoi post.

