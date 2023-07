Cristina Marino pubblica il post sexy, i fan la bacchettano: «Un sorriso qualche volta, no?»

di Redazione web

Cristina Marino, ultimamente, è presa molto di mira dagli hater che sembrano non "fargliene passare" una. La moglie di Luca Argentero, ogni qualvolta pubblichi qualche foto o video sul proprio profilo Instagram viene criticata per qualcosa che ha a che fare con il suo fisico o, addirittura, con il suo atteggiamento. L'imprenditrice, comunque, sembra non fare nessun caso ai commenti negativi sotto ai suoi post ai quali, infatti, non ha mai risposto.

Il post Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto sexy in cui indossa un vestito cut out nero ed è seduta su uno spiazzo di ciottoli bianco. A coronare gli scatti, il suo sguardo serio e magnetico. Proprio sulla sua espressione si sono soffermati gli hater che hanno lasciato commenti del tipo: «Sei una donna bellissima senza dubbio, ma sempre così seria», «Bella peccato per l'antipatia e la mancanza totale del punto vita..Stile tronco» oppure qualcuno ha scritto «Un sorriso qualche volta, no?».



Cristina Marino, comunque, nonostante le critiche, sembra essere più serena che mai in questo momento che si sta godendo le vacanze insieme al marito Luca Argentero e ai suoi bambini Nina Speranza e Noè Roberto.

Cristina Marino e i social

Cristina Marino è molto attiva sui propri canali social dove, perlopiù, pubblica contenuti che hanno a che fare con il suo lavoro. Ad esempio, recentemente, è stato pubblicato il suo libro "Il metodo Befancyfit", una raccolta di programmi di allenamento e di nutrizione studiati con esperti del settore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 15:30

