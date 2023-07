Cristina Marino e Luca Argentero sempre più complici sui social: «La mia guardia del corpo»

di Redazione web

Cristina Marino e Luca Argentero sono sempre più complici sui social. I due non pubblicano molti contenuti di coppia ma, quando lo fanno, dimostrano di essere innamoratissimi e felici. In questo momento, l'attore e l'imprenditrice stanno trascorrendo qualche giorno di relax in un posto da sogno che, però, non hanno mai svelato dove si trovi. Cristina, poi, ha postato una foto del marito che definisce come la sua "guardia del corpo" e l'attore, a sua volta, nel suo profilo, ha pubblicato un dolce scatto con la moglie.

La storia Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato una storia Instagram in cui fotografa il marito Luca Argentero e scrive: «My bodyguard» ovvero «La mia guardia del corpo». I due attori sono sposati da qualche anno e insieme hanno creato una splendida famiglia: Nina Speranza nata nel 2020 e Noè Roberto nato pochi mesi fa, a febbraio, precisamente.

La coppia, seppur cercando di mantenere alta la propria privacy, quando compare sui social è sempre sorridente e felice e, infatti, anche i fan lo hanno notato.

Luca Argentero ha, poi, pubblicato un'altra foto sul proprio profilo: lui e Cristina sono in piscina e sembrano divertirsi molto.

Cristina Marino e le critiche social

Sebbene la coppia formata da Cristina Marino e Luca Argentero sia molto amata sui social, l'attrice, purtroppo, viene spesso attaccata dagli hater per il suo aspetto fisico: chi pensa sia troppo magra, chi troppo "mascolina" o atletica. Lei, però, non guarda ai commenti maliziosi e, infatti, non risponde mai a nessuna critica che le viene mossa.

