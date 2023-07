Cristina Marino e la t-shirt che non passa inosservata: la storia Instagram fa impazzire i fan

di Redazione web

Cristina Marino è molto attiva sui propri canali social e proprio all'interno di questi ultimi viene spesso criticata. L'imprenditrice e moglie di Luca Argentero, qualsiasi contenuto posti, viene costantemente presa di mira dagli hater dei quali, lei sembra proprio non curarsene minimamente. In una delle ultime storie Instagram che ha pubblicato, l'attrice indossa una t-shirt alquanto curiosa che, però, metterà sicuramente d'accordo tutti i suoi fan data la sua grande bellezza e sensualità.

La storia Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino si sta godendo le sue vacanze estive insieme al marito Luca Argentero e ai suoi bambini Nina Speranza e Noè Roberto. L'imprenditrice si trova in un luogo di mare e, quasi ogni giorno, pubblica su Instagram foto molto sexy in cui indossa outfit mozzafiato. I suoi post riscuotono sempre grande successo tra i suoi follower che si complimentano sempre con lei per lo stile e l'eleganza. Nell'ultima storia Instagram pubblicata, Cristina indossa una t-shirt con la scritta "Milf" ovvero la dicitura che, oggigiorno, si utilizza per definire una donna, già mamma, molto sexy e attraente.

Cristina Marino e i progetti di lavoro

Cristina Marino, oltre a fare la mamma a tempo pieno, è anche molto impegnata con i suoi progetti di lavoro. Ad esempio, l'imprenditrice ha da poco pubblicato il libro "Il metodo BeFancyFit" che è un insieme di programmi di allenamenti e nutrizionali costruiti da esperti del settore.

