Luca Argentero e la tenera dedica al figlio: «Un'altra storia d'amore». E mamma Cristina Marino commenta

di Redazione web

Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo le vacanze estive insieme ai loro bambini e ad alcuni amici e postano, quasi tutti i giorni, foto, video e reel di come trascorrono le loro giornate. Uno degli ultimi scatti pubblicati dall'attore lo vede rivestire i panni del tenero papà, al quale, la moglie imprenditrice proprio non riesce a resistere. La foto di Luca Argentero insieme al suo Noè Roberto ha raccolto migliaia di like e commenti in pochissimo tempo.

Il post Instagram di Luca Argentero

Luca Argentero è molto attivo sui propri profili social, soprattutto su Instagram. L'attore, tuttavia, tende a pubblicare molte più storie e a preferirle ai post che, però, quando compaiono riscuotono sempre molti apprezzamenti. Così, è successo anche per l'ultima foto pubblicata dall'attore che stringe tra le braccia il suo bambino più piccolo: Noè Roberto. La didascalia della foto in bianco e nero recita: «Un'altra storia d'amore...».

Tra i commenti dei fan di Luca, ecco spuntare quello di mamma Cristina Marino che, semplicemente, scrive: «Mi scoppia il cuore d'amore», aggiungendo un cuore rosso.

Luca Argentero e la famiglia

Luca Argentero e Cristina Marino hanno coronato il loro sogno d'amore dando il benvenuto ai loro due bambini: Nina Speranza e Noè Roberto. Entrambi hanno sempre dichiarato che non immaginerebbero più la loro vita senza i figli che amano più di ogni altra cosa e cercano, infatti, di proteggerli dai social o da contesti negativi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 13:50

