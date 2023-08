Belen, ancora un attacco a Stefano De Martino? Ecco cosa ha pubblicato sui social

di Redazione Web

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a passare le vacanze da separati dopo le numerose voci di crisi, di fatto mai confermate dai diretti interessati. Sebbene Stefano stia mantenendo un profilo molto basso, dedicandosi a suo figlio Santiago e preparandosi per la prossima stagione televisiva che lo vedrà tra i grandi protagonisti, Belen si starebbe lasciando andare a qualche frecciatina sulla fine del loro rapporto.

Aurora Ramazzotti nuda sotto la doccia nella foto su Instagram, travolta dagli hater: «Questione di stile»

Luca Salatino e Matteo Ranieri, l'amicizia nel mirino degli hater: «Siete una coppia, ditelo». Cosa è accaduto

La frecciatina di Belen

Oltre ai cervi e alle allusioni al tradimento, i followers hanno notato un dettaglio su una maglietta di Santiago. Dopo il viaggio a New York con il papà il bambino ha raggiunto la Rodriguez con tutta la famiglia in montagna. La nonna, Veronica Cozzani, da sempre molto social, ha condivido una foto dei nipotini insieme e si è notato che il piccolo Santi indossava una maglietta della nazionale argentina. A sorprendere è il fatto che dietro la maglia sia riportato il cognome della Rodriguez. Che sia una sfida a colpi di tifo calcistico quella che si consuma tra Belen e Stefano De Martino?

I rumor

Stefano, come noto, è un grande tifoso del Napoli, e proprio in occasione del suo compleanno, De Martino aveva regalato al figlio una maglia molto speciale della sua squadra del cuore con su scritto: «Io tifo Napoli come il mio papà».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA