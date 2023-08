Belen Rodriguez, la mamma Veronica sostiene la figlia: ecco la frecciatina per Stefano De Martino

di Redazione Web

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le cose non sembrano andare affatto bene. Anche se recentemente si è parlato di una strategia dovuta a far crescere l'interesse nei loro confronti, di fatto i due sono sempre più distanti sui social e in questi giorni l'ex ballerino è volato a New York con Santiago mentre la showgirl argentina è in montagna con la figlia e la sua famiglia, mamma Veronica inclusa.

La frecciatina

Spesso la Cozzani si esprime sui rapporti delle sue figlie e ha voluto farlo anche in questa occasione, lanciando una frecciatina a Stefano De Martino che sembrerebbe aver tradito Belen per l'ennesima volta. La Rodriguez ha postato un video con dei cervi, che pare dare conferma di quanto sospettato e in replica anche Veronica posta un contenuto simile. Ben prima del post della figlia la Cozzani aveva condiviso una foto di quei cervi che indisturbati stavano pascolando.

I sospetti

Non si ha però la certezza né che Veronica si riferisca alla situazione tra Belen e Stefano, né che la stessa Rodriguez abbia postato quel video con quello scopo.

