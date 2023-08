Beatrice Valli e i "rotolini" dopo il parto, i followers si scatenano: «Finto buonismo»

di Redazione Web

Beatrice Valli è diventata mamma da pochi mesi di Matilda Luce e sta mostrando ai suoi followers i vari aspetti del post parto, tra alti e bassi. La Valli ha deciso di concedersi questi mesi per dedicarsi alla sua piccola e agli altri 3 figli, senza preoccuparsi in modo ossessivo di recuperare la forma pre gravidanza. Lei stessa ha giustamente spiegato che il corpo ha i suoi tempi e che non li forzerà.

Body shaming?

Per questo Beatrice si è mostrata in costume con le forme più morbide e rotonde, rispetto a quelle a cui i followers sono abituati a vederla. I commenti sotto le foto non sono però sempre dei più carini. Nonostante la quarta gravidanza la Valli è comunque in forma, ma molti sottolineano proprio queste sue rotondità, apprezzandole, ma chiarendo che il suo è un corpo cambiato e lasciando intendere non in meglio. C'è chi nota questa sfumatura e replica: «Mi viene il vomito da donna da madre a leggere questa caterva di messaggi “ah che bella sei una di noi” ma ragazze state sottolineando VOI come sempre commentando un fisico normalissimo che non ha nulla da elogiare dopo 4 figli ci faccio la firma e siete tutte a sottolineare che lei ha CORAGGIO a mostrare che cosa esattamente? Avete coraggio voi a commentare con finto buonismo facendola sentire a disagio perché io mi sentirei a disagio come quando avevo palesemente i kg post parto “ah ma sei bella anche così” come dire sei un cesso ma ok ma NON commentare proprio i corpi altrui vi costa fatica? Tolto che qui davvero bisogna aver la lente per trovar qualcosa da dire, sempre più indignata perché poi siete sempre matematicamente DONNE a dir certe cose».

La replica

Di base però sono tantissime le donne che apprezzano la sua naturalezza e che si sentono vicini a Beatrice che dal canto suo non ha voluto replicare ai molti commenti sulla sua forma fisica. «Ahhhh finalmente qualcuna con un rotolino.

