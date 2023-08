Ludovica Valli stanca si sfoga sui social e viene attaccata: «Che li hai fatti a fare i figli?»

di Redazione Web

Ludovica Valli è stata attaccata dagli haters su Instagram dopo aver detto di sentirsi stanca. L'influencer, da 6 mesi mamma di Otto Edoardo, ha anche un'altra bambina di 2 anni e si trova a dover gestire due bambini molto piccoli quasi sempre sola. Felice del suo ruolo di mamma si lascia andare ogni tanto con i suoi followers a qualche sfogo e in questi giorni che i bimbi non sono stati bene ha ammesso di essere stanca.

I commenti

Non è difficile immaginare la stanchezza di una giovane mamma alle prese con due figli piccoli, ma tra le persone della sua community alcuni l'hanno duramente attaccata per questo. «Ma Ludovica hai 2 bambini. Perchè esausta? Non ne facevi», le scrive una fan a cui lei risponde: «Mi aspettavo questo tipo di messaggio. Mamme mi raccomando non permettetevi di dire che siete distrutte perché avete voluto i figli e quindi ora dovete tacere».

La replica agli haters

Ma c'è anche chi l'accusa di parlare troppo di questo aspetto della maternità: «Tutte con i figli piccoli abbiamo passato momenti tosti, ma ce li teniamo per noi».

