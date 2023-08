Giulia De Lellis e il neuroma di Morton: «Dolore insopportabile». Chiede aiuto ai fan: «Mi fate sapere se vi è successo?»

di Redazione Web

Giulia De Lellis si mostra molto spaventata sui social a causa di un forte dolore al piede di cui non capisce l'origine. L'influencer, che non ha mai nascosto la sua ipocondria e l'ansia di ammalarsi, ha confessato ai follower di aver trascurato per parecchio tempo quello che definisce un fastidio al piede che si è poi trasformato in un dolore molto intenso.

Il malessere

«Ho trascurato questo fastidio e ieri sera tardi da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile che mi sono messa paura», spiega in una delle sue storie e poi chiarisce: «Io ieri ho pensato di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nause, sudavo freddo. Una cosa che non mi era mai capitata nella vita. Io erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, nelle ultime tre dita del piede. Mi dicevo va beh, anche se capivo che era strano, vedevo che durava più del normale. Ieri poi ha toccato l'apice sono stata troppo male, proprio mi arrivava al cervello, volevo andare in ospedale per quanto mi faceva male, non ho mai provato una cosa così. E oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo, non so nemmeno che scarpe mettere, perché ogni scarpa mi fa male».

Giulia si è fatta una mezza idea di quello che può essere il suo problema, mostra su Instagram un print di una pagia web con la dicitura di neuroma di Morton, una patologia che colpisce uno dei nervi sensitivi al piede. «Io Raga credo di avere questo nervo infiammato, mi fate sapere se vi è successo? Io devo capire ad agosto chi mi può fare un controllo perché sto diventando pazza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA