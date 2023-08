Belen Rodriguez torna su Instagram e si accarezza la testa: il significato nascosto del suo gesto

di Redazione Web

Belen Rodriguez torna sui social dopo un lungo, e insolito, periodo di silenzio, e lo fa tra ironia e tristezza. Sembra ormai evidente, anche se nessuno dei due ha dato conferma ufficiale, che la storia tra lei e il marito Stefano De Martino sia finita. Dopo una serie di tira e molla la coppia sembrava aver ritrovato amore e armonia, ma purtoppo le cose sono andate diversamente, anche se non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla rottura.

Colpa di chi?

Nelle ultime settimane si sono rincorsi i rumors che volevano Belen insieme a un altro uomo, gossip smentiti da persone vicine alla Rodriguez, che parlano di Elio come un caro amico. Se però le voci su di lei restano discordanti si è tornato a parlare di tradimenti anche da parte di De Martino. In passato, la stessa showgirl argentina aveva ammesso di essere stata tradita dal marito e che perdonare non è sempre stato facile, ora le cose sembravano essere cambiate, ma c'è chi giura che il lupo (Stefano) abbia perso il pelo ma non il vizio.

La frecciatina

Che la causa dell'ennesima rottura sia l'ennesimo tradimento dell'ex ballerino di Amici? Chi può saperlo.

