Alessandro Basciano e la dedica a distanza per Sophie Codegoni: il messaggio d'amore da Mykonos alla Puglia

di Redazione Web

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continuano a far sognare i fan in questa estate. La coppia, che alcuni avevano sostenuto fosse in crisi, sono in realtà molto lontani dall'esserlo e si stanno godendo la loro prima estate in tre, tra gli impegni lavorativi di lui e gli spostamenti di lei con la bambina. Sebbene siano lontani il pensiero va sempre all'uno verso l'altra come confermano le storie sui social.

Estate movimentata

Alessandro Basciano, infatti, si trova a Mykonos per lavoro, mentre la Codegoni, dopo una parentesi milanese per far fare i vaccini alla piccola Celine Blu, è tornata nella casa che la coppia ha preso in Puglia e in cui stanno trascorrendo le vacanze. Sophie si trova con la piccola e alcuni amici, ma con lei è presente anche sua mamma che le sta dando una mano nei primi mesi dopo il parto. Dalla Grecia però arriva un messaggio per l'ex gieffina.

La dedica

Basciano ha postato un video nelle sue storie in cui mette durante la serata un disco romantico e decide di dedicare il pezzo alla sua Sophie, taggandola e dedicandole alcune parole della canzone stessa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:26

