Sophie Codegoni, il commento choc dopo il vaccino della figlia: «Se muore ti fa un favore»

di Redazione Web

Sophie Codegoni è stata duramente attaccata sui social. Da quando lei e il dj Alessandro Basciano hanno avuto la loro piccola Celine Blue, sono stati spesso criticati per il modo con il quale si prendono cura della bimba e per come gestiscono la famiglia. Critiche a cui spesso i due hanno scelto di non rispondere, ma una delle ultime ricevute è stata veramente molto pesante.

Belen Rodriguez, «dopo Mediaset anche Discovery le volta le spalle». Via dalla tv?

Selvaggia Lucarelli via da Ballando? «Scoppia la gara per prendere il suo posto»: il retroscena

L'attacco

La Codegoni ha aggiornato i suoi fan rivelando che la figlia Cèline ha fatto le prime vaccinazioni, inizialmente la bimba sembrava stare bene, poi, in serata, come spesso accade, le è salita la febbre e lo ha fatto presente ai suoi fan. Nulla di strano, nulla che chiunque abbia vaccinato un neonato non sappia, ma tra i suoi follower alcuni hanno lanciato pesanti accuse e tra questi spunta un commento: «Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore». L'hater in questione ha continuato con una serie di pesanti attacchi fino a quando la Codegoni è sbottata.

La replica

«Sei lo schifo di persona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA