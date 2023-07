Sophie Codegoni, incidente in cucina: esplodono i popcorn nel microonde. «Ma come è successo?»

di Redazione web

Cucinare è un'arte per la quale non tutti sono portati. Lo sa bene Sophie Codegoni che ha avuto un piccolo incidente in cucina. Con le lacrime agli occhi, insieme all'amico fotografo Emanuele Novelli, ridono a crepapelle senza riuscire a trattenersi.

Fiato corto e poche spiegazioni, resta una sola domanda: «Ma come è successo?». Ecco di cosa si tratta.

I popcorn di Sophie Codegoni

«Che quando una è una cuoca provetta lo si vede anche con la cucina dei popcorn - afferma ridendo Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -. Ma come è successo?».

Nel video i popcorn rovesciati nel microonde sembrano esplosi alle alte temperature. Impossibile trattenere le risate per l'influencer e l'amico che non si capacitano di come, un piatto così semplice, possa essere stato fallimentare.

Poi il commento sul fidanzato Alessandro Basciano: «Che poi Ale si lamenta "non cucini mai" e poi quando lo faccio..»

