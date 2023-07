Sophie Codegoni torna dalle vacanze: dalla Puglia a Milano per la piccola Celine. «Giornata di vaccini»

di Redazione Web

Sophie Codegoni, mamma da poco più di due mesi, non si è mai fermata dopo la nascita della sua piccola, e si è già concessa diverse vacanze, sia con la piccola, sia sola con il suo compagno. I suoi spostamenti non sono stati però apprezzati da alcuni dei suoi followers che hanno criticato sia lei che Alessandro Basciano per aver "strapazzato" tropppo una bambina così piccola. Dalla loro casa in Puglia si sono nuovamente spostati a Milano, questa volta però proprio per le esigenze della bimba.

Le vacanze

Sophie e Alessandro, stanno trascorrendo la loro estate in una villa in Puglia, insieme ad alcuni parenti e alla tata che dà loro una mano con Celine Blue. Qualche giorno fa però la Codegoni ha spiegato che stava per tornare a Milano per qualche giorno e oggi svela il motivo. La bambina si dovrà sottoporre ai vaccini, che vengono fatti nel comune di residenza, quindi a Milano. Tutta la famiglia si è quindi spostata per far sì che la piccola faccia le vaccinazioni e poi torneranno nuovamente al mare.

La polemica

La Codegoni non nasconde l'ansia delle prime vaccinazioni in una sua Instagram stories in cui posta un selfie con la faccia deformata e annuncia: «Lunedì di vaccini».

