Sophie Codegoni, fisico perfetto a due mesi dal parto. Ma lo scatto (in topless) con la figlia scatena gli hater

Giorni di relax per Sophie Codegoni, che si sta godendo la vacanza in famiglia con il fratello Riccardo e la mamma Valeria e, ovviamente, la piccola Celine Blue. Dopo alcuni giorni passati solo con il compagno Alessandro Basciano, Sophie è tornata ad essere una mamma full time con la sua «principessa di casa», e dai sorrisoni sul volto della piccola, sembra proprio che la mamma le sia mancata, e non poco!

Sophie ha pubblicato di recente uno scatto allo specchio, in topless, aveva tra le braccia la piccola Celine e indossava solo un paio di mutandine, mostrando una pancia piatta. I fan si sono scatenati.

Sophie Codegoni e lo scatto in topless

L'ultima storia di Sophie Codegoni la ritrae allo specchio in topless e, mentre con una mano tiene la piccola Celine, con l'altra tiene il telefono. I fan hanno notato subito un fisico incredibile a pochi mesi dal parto e una pancia incredibilmente piatta. Lo scatto, tuttavia, non è piaciuto a tutti i suoi follower, oltre un milione. Alcuni hanno iniziato a criticarla perché l'accusano di ostentare troppo il suo fisico, mentre altri la elogiano per la sua forza e la sua bellezza: «È diventata mamma, non suora! Deve essere libera di mostrarsi come vuole».

Sophie si è sempre dimostrata molto libera e non ha cambiato il suo carattere da quando è nata Sophie. La gravidanza e il parto l'hanno resa più consapevole della forza del suo corpo e della bellezza di questo.

