Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dalla proposta di matrimonio al silenzio. L'amica: ecco cosa succede

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie più amate dai fan sui social. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da allora non si sono mai più lasciati. tra alti e bassi, in un anno e mezzo di relazione, l'influencer e il dj hanno fatto passi da giganti, soprattutto da quando hanno avuto la loro prima figlia, Celine, che ha «riempito la loro vita di gioia e amore». Solo un anno fa, dopo pochi mesi di relazione, Alessandro Basciano aveva chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo, con una proposta molto originale: sul tappeto rosso di Venezia, durante il Festival del Cinema. Insomma, un amore da Red Carpet. Eppure, di matrimonio non se ne parla ancora, che ci siano problemi tra i due sull'argomento? Andiamo a scoprire cosa ha detto una fonte vicina alla coppia.

Una fonte vicina a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha allarmato i fan della coppia quando ha rivelato che i due non hanno intenzione di sposarsi per ora. «Vedrete - ha detto la fonte - Sophie e Alessandro non si sposeranno mai».

I fan, tuttavia, hanno cercato di giustificare la coppia facendo notare che i due adesso sono concentrati sulla loro piccola Celine, che cresce ogni giorno di più, e non avrebbero il tempo per organizzare un matrimonio.

Alcuni ipotizzano che i due potrebbero iniziare a pensare alle nozze in futuro, quando Celine avrà già qualche anno e potrà, magari, portare gli anelli all'altare a mamma e papà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 09:33

