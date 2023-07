Sophie Codegoni, la macchina non riparte e l'influencer resta a piedi: «Dispersa nel nulla e non ci sono taxi»

di Redazione web

Sophie Codegoni è stata protagonista di una disavventura. La neo mamma voleva godersi una bella serata fuori insieme al suo amico di vecchia data, Amedeo Venza, ma i due hanno dovuto cambiare i piani all'ultimo minuti perché la macchina non dava segni di vita: «Sono dispersa nel nulla e non passa nessuno, non possiamo chiedere aiuto ai taxi», ha detto l'influencer che, tuttavia, sembrava abbastanza serena e per nulla spaventata dalla situazione. Sophie ha chiesto aiuto ai suoi follower, ma nessuno le ha saputo dare i giusti consigli per ripartire perché purtroppo, la chiave della macchina elettrica era smagnetizzata e quindi non rispondeva più ai comandi.

Andiamo a vedere cosa è successo e come è finita la serata.

Sophie Codegoni, la figlia Celine sdraiata accanto al cane: «Non fa avvicinare nessuno». Ma piovono le critiche

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Celine compie 2 mesi: «I più belli della nostra vita»

Sophie Codegoni e il cambio di programma

Sophie Codegoni ha chiesto aiuto ai suoi follower quando la sua macchina elettrica non si accendeva più, né rispondeva ai comandi a causa della chiave smagnetizzata. Fortunatamente la neo mamma non era da sola e ha potuto contare sul sostegno, almeno psicologico, dell'amico Amedeo Venza che cercava in tutti i modi di far ripartire l'autovettura.

«Siamo rimasti bloccati nella Smart. Dovevamo andare a cena, ma questa cena non s'ha da fare. Ci siamo vestiti bene e abbiamo fatto una bella foto, speriamo di poter ripartire in qualche modo. Aiutateci», ha detto Sophie, purtroppo dopo aver provato alcuni dei metodi consigliati, i due si sono arresi e sono tornati a casa e hanno cenato con due cotolette e patatine surgelate, Coca cola zero e tanti pettegolezzi.

Morale della serata? «Alla fine è la compagnia che conta!» ha detto Amedeo Venza, che ha voluto tirare su di morale Sophie Codegoni che aveva deciso di concedersi una serata fuori casa, senza la piccola Céline.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA