Sophie Codegoni svela cosa (non) ha preso da lei la piccola Céline Blue

Sophie Codegoni è una mamma innamoratissima della sua bambina e non perde occasione per mostrare ai suoi follower quanto la sua piccola cresca a vista d'occhio. Con Alessandro Basciano, suo fidanzato e papà della piccola, la storia d'amore procede a gonfie vele e il dj la sorprende sempre con regali inaspettati, come le 100 rose rosse donatele durante una delle sue serate in discoteca, alla quale Sophie era presente. Céline cresce circondata dall'amore di mamma e papà e inizia già a mostrare i tratti ripresi da Sophie o da Alessandro. In particolare, Sophie ha rivelato quale dei suoi tratti, la piccola Céline sicuramente non ha ripreso da lei.

Sophie: «Questo sicuramente non l'ha ripreso da me»

Sophie Codegoni ha rivelato ai suoi follower che la piccola Celine cresce ogni giorno di più e che lei preferisce vestirla sempre con completini, composti da magliettina e pantaloncini. Spesso però le indossa anche i vestitini e proprio in queste occasioni si rende conto della velocità con cui la piccola di casa cresca e diventi grande.

«Ragazzi ma vedete quanto cresce? Sicuramente l'altezza non l'ha ripresa dalla mamma, guardatele, è gigante!» ha detto mamma Sophie che, invece, è minuta e molto magra.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno vivendo una delle loro estati migliori, tra serate piene di musica e giornate al mare con la loro piccola Céline Blue.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 22:13

