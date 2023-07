Sophie Codegoni, il regalo Alessandro Basciano: 100 rose rosse sul palco. «Sei il solito pazzo»

di Redazione Web

Alessandro Basciano ha sorpreso Sophie Codegoni con un regalo durante una serata in discoteca. L'ex gieffino era impegnato a suonare nel corso di una serata in un locale pugliese, quando sul palco sono arrivate 100 rose rosse che sono state poi consegnate alla compagna, e madre di sua figlia, Sophie Codegoni. La coppia, nata all'interno del Grande Fratello Vip, sembra essere più affiatata che mai.

Il soggiorno in Puglia

Nei giorni scorsi si sono rincorsi gossip in cui si parlava di una crisi tra i due, ma le cose sembrano essere molto diverse. La coppia sta passando qualche giorno in una casa in Puglia. Basciano probabilmente lavorerà in diversi locali estivi e ha scelto di andare con tutta la sua famiglia, che nel frattempo può godersi le vacanze. Insieme a loro, ovviamente, la piccola Celine Blu, di appena un mese, che viene affidata, in assenza dei genitori, alle cure degli altri familiari presenti e della tata.

La sorpresa

Sophie e Alessandro condividono i loro momenti insieme, e proprio ieri sera hanno ripreso l'attimo in cui lei ha ricevuto l'enorme mazzo di rose.

