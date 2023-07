Emma Marrone tra i fan durante il concerto, l'addetto alla sicurezza prova a bloccarla: il gesto è virale VIDEO

di Redazione Web

Emma Marrone sempre più vicina al suo pubblico, letteralmente. La cantante tarantina in occasione della speciale serata di chiusura di Porto Rubino, il festival del mare che ha chiuso il suo appuntamento a Campomarino Maruggio, si è concessa al suo pubblico camminando tra di loro e lasciando che i suoi fan la abbracciassero e la baciassero. Emma ha da sempre ammesso l'importanza del contatto con i suoi fan, ma stavolta, per questioni di sicurezza, uno degli addetti è intervenuto per bloccarla. La sua reazione si è meritata l'applauso dei presenti.

Il video virale

Nelle storie di Instagram della cantante si vede Emma Marrone lasciarsi andare tra il pubblico, ma poi voltarsi e in modo deciso allontanare l'addetto alla sicurezza che probabilmente voleva invitare i fan a rimanere seduti.

In poco più di un minuto di video è racchiuso il perché amo Emma Marrone.

La più tutto.

Sempre con te. Sempre.

L'evento

Dalle immagini diffuse in rete Emma sembra essere piuttosto a suo agio e per niente preoccupata. Vediamo piccoli fan avvicinarsi e abbracciarla, altri stringerle la mano. Oltre alla cantante ad esibirsi sul palco in occasione dell'evento c'erano anche Dardust, Dente e Francesca Michielin.

