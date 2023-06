Emma Marrone, l'offesa sessista del rapper​ Wayne Santana: cosa ha detto su Tony Effe

di Redazione Web

Emma Marrone è stata offesa durante una diretta da Wayne Santana. Il rapper nato dal gruppo Dark Polo Gang, dal 2021 ha iniziato la sua carriera di solista, arrivando al successo con il suo primo album in studio Succo di zenzero Vol.2. Il cantante, nel corso di una diretta ha risposto alla domanda di uno dei fan, ma le parole che ha usato non sono piaciute affatto ai fan di Emma Marrone.

Emma Marrone offesa da Wayne Santana

Mentre era in live su Instagram, il rapper, ha letto una domanda di un utente: «Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?».

La polemica

Il riferimento al fatto che Emma non sia quindi attraente è abbastanza chiaro, ma la caduta di stile non è piaciuta affatto ai fan della cantante di "Mezzo Mondo" che lo hanno duramente attaccato. Per il momento la Marrone non ha replicato, ma non sarebbe la prima volta, purtroppo, che Emma viene presa di mira. Però è anche vero che l'ex concorrente di Amici ha in più volte dimostrato di avere le spalle larghe e probabilmente lascerà cadere, senza dare alcun peso, alla battuta infelice del collega.

