Emma Marrone, il retroscena sulla morte del papà: «Ero fuori, mi aveva detto 'ti aspetto'. Poi, ho sentito le urla di mia madre»

di Redazione Web

Emma Marrone ha parlato della morte del papà. La cantante, in una lunga intervista a Vanity Fair, ha ricordato gli ultimi istanti di vita di suo padre e dove si trovava lei quando è morto. Non è stato un momento facile per Emma, che ha sempre raccontato di essere molto legata ai suoi genitori e a Rosario in particolare, ma come sempre ha voluto tirare fuori tutta la sua forza ed energia per reagire e andare avanti.

Giulia Stabile, il compleanno dei 21 anni «circondata d'amore» ma senza Sangiovanni: l'indizio che conferma la crisi

Paola Caruso e l'aperitivo con l'equipe che ha operato il figlio: «Grazie a tutti». Ecco come sta Michele

Lontano da lui

Il giorno in cui è morto, spiega, lei era fuori per lavoro: «Quando è morto io ero via un paio di giorni, l’avevo sentito la sera prima. Gli avevo detto ‘prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo’. ‘Ti aspetto’, mi ha risposto. Invece al mattino era morto. Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero». Ma non ha rimpianti a riguardo, anzi crede sia stato un dono del padre pre proteggerla: «Non ho rimpianti. Credo anzi che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice nella chiamata della sera prima».

Il ricordo

Poi ricorda il suo rapporto speciale con il papà: «Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Certe sere uscivamo e tornavamo brilli, con mia madre che ci aspettava sulla porta. Quando i miei amici venivano a cena e a fine serata poi sgattaiolavano fuori per fumare, mio padre li guardava e diceva: ‘Ragazzi, la canna ve la potete fare anche qui'», spiegando come la mamma le ha sempre detto di somigliare molto a lui.

La vita sentimentale

Emma parla anche della sua vita sentimentale, ammettendo di esser single e molto concentrata sul suo lavoro: «Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA