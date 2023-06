Emma Marrone, malore di un fan durante il concerto. Lei: «Fermate subito la musica»

di Redazione web

Emma Marrone ha fermato il concerto per soccorrere un fan. Il malore di uno degli spettatori del suo pubblico ha causato un momentaneo stop al Tezenis Summer Festival, lo scorso 16 giugno. La cantante salentina, appena si è accorta che qualcosa stava accadendo tra il pubblico ha immediatamente smesso di cantare, facendo cenno di fermare la musica.

La sensibilità dimostrata dalla cantante è stata apprezzata dai fan che hanno fatto subito spazio tra la folla per far passare i soccorritori e aiutare il malcapitato.

La sensibilità di Emma Marrone

Il Tezenis Summer Festival 2023 a Messina ha ospitato diversi personaggi del mondo della musica come Rosa Chemical, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Annalisa e, appunto, anche Emma Marrone.

Durante il live, però, la cantante salentina si è accorta che tra il pubblico c'era qualcosa che non andava.

La cantante apprezzata dai fan

Emma Marrone ha gestito la situazione con la grande sensibilità che la contraddistigue. Con educazione ha chiesto alla folla di fare spazio lasciando un corridoio libero per il passaggio dei soccorritori.

Non è la prima volta che una situazione del genere si verifica durante un concerto della cantante pugliese. In passato sono stati registrati episodi simili anche in eventi beneficenza come Una, Nessuna, Centomila.

Tuttavia l’atteggiamento empatico dimostrato da Emma Marrone nei confronti del suo pubblico è stato apprezzato dai suoi fan che l'hanno poi incoraggiata a tranquillizzarsi e riprendere il concerto.

