Emma Marrone, fuga dal palco dopo l'esibizione alla festa scudetto: è scappata da Stefano De Martino?

Molte persone stanno dibattendo sul recente evento andato in scena ieri sera presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (e in diretta su Rai2), durante i festeggiamenti del titolo di campione d’Italia conquistato da parte della squadra partenopea, avvenuti subito dopo la premiazione.

Immediatamente dopo la sua esibizione sul palco, Emma Marrone ha lasciato in fretta la scena, lasciando in tanti a bocca aperta. Moltissimi telespettatori hanno ipotizzato che la sua ‘fuga’ potesse essere dovuta alla presenza sul palco di Stefano De Martino, suo ex fidanzato e presentatore dell'evento.

Belen al Maradona con Santiago festeggia il Napoli. I fan: «Stefano De Martino perché non è con loro?»

Emma Marrone senza filtri su Instagram, la risposta ad una follower: «Me ne infischio»

Emma Marrone, la fuga dal palco a Napoli

Sarà per non stare troppo tempo insieme a lui che Emma sia ‘scappata’ dal palco?

Oppure il motivo è un altro?

Andiamo a scoprirlo insieme!

