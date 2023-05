Emma Marrone cade due volte in diretta a Le Iene e Belen corre ad aiutarla. «Noi siamo brave a rialzarci»

di Redazione Web

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme in televisione. Non sono mancati abbracci, risate e selfie. Ormai sono vecchi i tempi in cui si contendevano Stefano De Martino. Emma e Belen hanno voluto mettere a tacere le voci di un possibile astio con stile. E nell'ultima puntata de Le Iene, in cui ha cantato la sua ultima canzone. Ma ciò che ha fatto parlare è la doppia caduta della cantante a causa dei suoi tacchi alti. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Emma Marrone è stata ospite a Le Iene per presentare la sua nuova canzone 'Mezzo mondo'. Durante l'esibizione la cantante salentina è inciampata più di una volta, cadendo a terra. La prima a soccorrerla è stata proprio Belen, che l'ha aiutata a rialzarsi e a concludere la performance senza problemi.

«Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la pruntata scorsa, mi sembra giusto», ha sottolineato Belen durante la puntata.

La frase di Emma Marrone

«Noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare», ha replicato Emma. Una frase che è piaciuta ai fan così come la maturità sia della cantante che della showgirl che sono riuscite ad archiviare il passato mettendo da parte inutili rancori.

