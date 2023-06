«Mammina non le ha insegnato nulla?», Emma Marrone sbotta con l'hater: sfigato e disagiato

di Redazione Web

Ancora un caso di hating nei confronti di Emma Marrone che ha voluto rispondere pubblicamente a un commento che tirava in ballo le parole di una sua ultima intervista. La cantante, nei giorni scorsi ha raccontato del suo desiderio di voler diventare mamma e la delusione per non poter avere questa possibilità in Italia senza un partner.

A commentare negativamente questa sua affermazione è stato un utente su Twitter: «Giusto per non farsi mancare nulla Emma Marrone: "Non mi sono mai immaginata madre - ha scritto l'hater -. In Italia c'è una visione medievale, perché devo avere un partner per essere madre?". Emma, almeno per il concepimento, magari perché lo chiede madre natura? Mammina non le ha insegnato nulla?». Ma andiamo a vedere come ha risposto la cantante a questo commento.

Emma Marrone, il retroscena sulla morte del papà: «Ero fuori, mi aveva detto 'ti aspetto'. Poi, ho sentito le urla»

Emma Marrone: «Non scappo via da nessuno, a Stefano De Martino voglio un mondo di bene»

Ancora una volta la cantante ha dovuto far fronte a commenti di odio che tirano in ballo argomenti delicati. E proprio per questo motivo Emma Marrone ha scelto di non restare in silenzio e di replicare ai cattivi pensieri degli hater.

«Occhio che ti torna indietro di sicuro - ha sottolineato Emma Marrone -.

Ciononostante, ancora una volta la cantante ha saputo difendersi da sola soprattutto perché l'hater, dopo la replica di Emma Marrone, ha eliminato il tweet.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA