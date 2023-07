Temptation Island, Alessia e Davide al falò? I dubbi del pubblico: cosa potrebbe succedere

di Redazione Web

Nella terza puntata di Temptation Island potrebbero esserci aggiornamenti interessanti su una delle coppie che sta appassionando il pubblico del programma di Italia 1 più delle altre. Si tratta di Davide e Alessia: i due stanno insieme da undici anni, ma durante questo periodo la ragazza ha avuto una relazione con un altro uomo, più grande di lei. Il fidanzato ha scoperto il tradimento ed è rimasto in silenzio per un anno, fino a quando non le ha confessato di essere a conoscenza dell'accaduto e, infine, l'ha perdonata.

Il falò

Nel corso delle puntate i due però si rinfacciano spesso cose del passato, fino a quando lei non ha chiesto di fare un’esterna con un tentatore facendo andare su tutte le furie Davide, che ha chiesto un falò di confronto. Non si sa se Alessia abbia accettato o meno di incontrare il fidanzato: presentarsi al falò significherebbe per i due prendere una decisione definitiva, nel bene (quindi magari decidere di stare insieme e andare avanti) o nel male (uscire dal programma come single).

I dubbi su Alessia

In passato Alessia ha partecipato ad altri programmi televisivi e lavora come attrice professionista.

