«Maria De Filippi mi ha insegnato tutto. Ecco come ho scelto le coppie di Temptation Island»: la rivelazione di Raffaella Mennoia

di Redazione Web

La sua presenza, silenziosa e discreta, ma costante, accanto a Maria De Filippi, in ogni circostanza. Raffaella Mennoia, 48 anni è l'inseparabile braccio destro della nota conduttrice televisiva. Autrice storica di programmi come C'è Posta per te eTemptation Island, si occupa anche del casting di Uomini e donne e, col tempo, è diventata una di famiglia per Maria De Filippi. E nelle ultime ore è proprio lei a raccontarlo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Tromba d'aria su Temptation Island: «Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare»

Maria De Filippi, cosa ha fatto dopo i funerali di Berlusconi? «Subito al lavoro». La rivelazione

Il racconto di Raffaella Mennoia

«Maria De Filippi, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro - ha raccontato Raffaella Mennoia in un'intervista a Gente -.

Poi, ha aggiunto: «Maria è un faro per me, un esempio. Lei cura le produzioni con energia e dedizione uniche. È una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso riesce a dare alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei».

«Per Temptation Island sono state selezionate 150 coppie e scelte 7»

Raffaella Mennoia ha svelato il segreto del suo successo e in base a quali criteri sono state scelte le coppie di questa edizione di Temptation Island. «In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo - ha sottolineato Raffaella Mennoia. Mi lascio guidare dall'istinto e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA