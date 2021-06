Tromba d'aria su Temptation Island: «Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare»

Tromba d'aria sul villaggio di Temptation Island. Le condizioni meteo in Sardegna hanno reso necessario da parte della produzione uno stop alle riprese, come spiega la stessa autrice Raffaella Mennoia su Instagram. «Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare».

Un viaggio nei sentimenti che sembra partire in modo decisamente burrascoso nel corso delle riprese del docu-reality, in onda in prima serata su Canale 5 dal prossimo 30 giugno. La Mennoia aggiunge: «Abbiamo finito alle quattro di notte, c'ho un gran sonno ragazzi! C'è un tempo orrendo quest'anno: c'è afa, non c'è il sole. Però il programma sta andando benissimo», mostrando alcuni scorci del relais in cui si svolgono le riprese.

Questa nuova edizione inizia già con diverse polemiche come Claudia e Ste, che hanno rimandato il matrimonio per i dubbi di lei, Valentina e Tommaso, che hanno ben 19 anni di differenza e Manuela e Stefano che devono fare i conti con un tradimento del passato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 14:14

