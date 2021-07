Temptation Island, Raffaella Mennoia: «Vi svelo i retroscena e il ruolo di Maria De Filippi»

Temptation Island è il programma estivo per eccellenza. E' uno di quei programmi che catturano l'attenzione del telespettatore preso ad assistere alle liti delle coppie, alla gelosia, ai loro problemi e al rapporto che si crea dei tentatori e delle tentatrici. La trasmissione è targata Fascino, azienda di produzione di Maria De Filippi che è la vera ideatrice e autrice del programma cult.

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel quale ha svelato tutti i retroscena della trasmissione e raccontato il vero ruolo di Maria Del Filippi al momento dei tanto attesi falò di confronto.

Raffaella ha spiegato che Maria quando seleziona una coppia rispetto ad un’altra, ciò che la colpisce maggiormente è il racconto della singola persona e la sua storia. Nella scelta dei tentatori, invece, punta sempre sull'intelligenza, la capacità di ascoltare e relazionarsi, ma anche ovviamente sulla loro bellezza.

«I protagonisti sbarcano nel villaggio un mese dopo essere stati selezionati, perché obbligati a osservare la quarantena - racconta Raffaella Mennoia -. Nel momento in cui firmano il contratto, accettano di non farsi vedere insieme o separati fino alla messa in onda dell’ultima puntata.

Qualora dovesse nascere una storia tra un componente della coppia e un tentatore, il discorso non cambia. Per quanto riguarda invece i 'pinnettu' le tempestiche sono molto veloci. Dal momento che accade qualcosa, il partner vede quasi subito cosa è successo. Il tempo di montare il video e subito viene convocato per assistere al video incriminato. Ovviamente se il fatto è accaduto la notte, la mattina dopo, al risveglio, il video è pronto per far iniziare la giornata al partner nel peggiore dei modi.

Maria De Filippi è una presenza costante del programma, anche se spesso non fisicamente. Maria c'è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spesso e i falò li ascolta in diretta».

