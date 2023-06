Maria De Filippi, cosa ha fatto dopo i funerali di Berlusconi? «Subito al lavoro». La rivelazione

di Redazione Web

Countdown per la prima puntata di Temptation Island, in onda il prossimo 26 giugno. Grande attesa per il reality show di Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Filippo Bisciglia. Nelle ultime ore sono già state rese pubbliche le prime due coppie che parteciperanno al programma: Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni, e Alessia e Davide, insieme da 11 anni. E per il grande inizio, Maria De Filippi, dopo solo 24 ore dall’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, è sbarcata in Sardegna.

La celebre conduttrice di Mediaset ha seguito alla lettera la richiesta che ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto a tutti i dipendenti di Mediaset.

Ed ecco che oggi Maria De Filippi è sbarcata in Sardegna dove sta preparando la nuova edizione del reality, smentendo anche le voci che sono circolate sul web circa una malattia che l’avrebbe colpita. La conduttrice sembra star bene e, mentre solo poche ore fa era seduta accanto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, per darle conforto al funerale dell’ex premier, ora la De Filippi è stata vista intenta a rilassarsi in spiaggia in compagnia del bull terrier Stafforddshire Saki di Alessio Sakara, campione mondiale di MMA, e Raffaella Mennoia, la collaboratrice della De Filippi e curatrice di Temptation Island. Il pubblico attende trepidante l'inzio del reality, cosa riserverà questa edizione?

