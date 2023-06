Amici, Maddalena Svevi: «Maria De Filippi come una mamma, c’era sia per le coccole sia quando facevamo qualcosa di sbagliato»

di Redazione Web

Gossip dopo il talent. Maddalena Svevi, ballerina di Amici 22, ha avuto una relazione amorosa con Mattia Zenzola proprio in casetta e ora torna a parlarne in una nuova intervista per Velvet Style. Nelle scorse settimane, Maddalena avrebbe fatto privatamente i complimenti a Mattia per la vittoria, ma pare che non abbia ricevuto alcuna risposta da parte di Zenzola. Maddalena spiega che per loro: «E' stato difficile andare d’accordo». Quando poi si sono conosciuti bene tra loro è scoppiato qualcosa.

Amici, Maddalena Svevi: «Mattia Zenzola? All'inizio è stato difficile, ecco perché. Spero di rivederlo il prima possibile»

Ma a voler chiudere la relazione con Mattia è stata proprio la ballerina e, dopo, per entrambi è stato difficile riuscire a instaurare un’amicizia.

Ma maddalena non parla solo di questo argomento. La ballerina di Emanuel Lo svela anche dei retroscena su Maria De Filippi. Per lei, la conduttrice è stata come una mamma. E, qui, rivela cosa faceva la conduttrice quando qualcuno di loro sbagliava all’interno della Scuola.

«Maria è stata una mamma; era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno. C’era sia per le coccole sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato; in quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento».

