Uomini e donne, il sogno di Gemma Galgani: «Vorrei partire con Claudio, ecco dove andrei...»

E' tempo di rivelazioni a Uomini e Donne. Dame e cavalieri si raccontano nel nuovo numero del Magazine dello show di Maria De Filippi. E non si risparmiano... La prima a parlare è Gemma Galgani che è ancora indecisa su dove trascorrerà le vacanze. Di sicuro tra i suoi progetti c’è quello di fare un viaggio culturale con le sue sorelle. Inoltre, la nota dama torinese ha intenzione di assistere all’opera Aida all’Arena di Verona. Allo stesso tempo, Gemma non vuole rinunciare a qualche giorno al mare. Ma, con chi trascorrerebbe una vacanza tra le persone presenti nel parterre? La dama è lapidaria: «Con Claudio».

Il viaggio

La Galgani condividerebbe un viaggio con Claudio, a cui proporrebbe come destinazione le Cinque Terre. E ancora, alla domanda su chi manderebbe a fare una bella vacanza tra le persone con cui non ha un bel rapporto, lei dice Gabriella, per cui non nutre molta stima: «La manderei a fare una bella vacanza da eremita, per ritrovare sé stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato».

Le altre dame

L'altra dama Cristina Tenuta non rinuncia a trovare un punto di incontro con Armando Incarnato. La giovane dama ammette di avere un sogno nel cassetto, quello di visitare Istanbul e Amsterdam, ma le piacerebbe fare un week-end in Calabria proprio con il cavaliere napoletano. Quest’ultimo ha spiegato più volte che per stare vicino a sua figlia, in quest’ultimo periodo, sta vivendo nella regione calabrese. Qui Cristina, precisamente a Scalea, ha una casa dove c’è parte del suo cuore. E in amicizia le piacerebbe trascorrere qualche giorno di spensieratezza con Armando perché sa che in Calabria “ha il suo affetto più grande” e guarderebbe il mare come farebbe lei. Invece, la vacanza la regalerebbe a Elio Servo, protagonista di accesi scontri con Tina Cipollari nel corso delle ultime puntate. «Secondo me gli servirebbe un bel corso di bon ton che sarei felice di offrirgli, magari in una fattoria dove viene prodotto sia burro che ricotta così che possa superare il suo trauma…».

I cavalieri

Tra i cavalieri del Trono Over viene intervistato Armando Incarnato che non sa ancora cosa farà in estate. Ha un desiderio, che fino all’ultimo spera si possa avverare. Pertanto, non prenderà impegni. «Ma se le cose non dovessero andare come spero acquisterò un biglietto per il Sudamerica» anticipa Armando. Tranne che a Gemma Galgani, Incarnato regalerebbe a tutti i partecipanti «un biglietto per un luogo sperduto, selvaggio, dove l’apparenza non conta ma vale solo ciò che si è». E poi, Armando si diverte su Gianni Sperti. Infatti, questo viaggio lo regalerebbe principalmente a lui, con un biglietto di sola andata.

