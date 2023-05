Uomini e Donne, discussione fra Armando Incarnato e Gianni Sperti: «Ma tu che lavoro fai?»

di Redazione Web

Conoscenze ma... senza amore. Armando Incarnato, cavaliere storico di Uomini e Donne, non cede all'innamoramento. Finora, non ha ancora incontrato una donna che lo convincesse a lasciare la trasmissione per vivere una storia vera. Armando non ha mai negato di essere alla ricerca del vero amore, ma non ci è ancora riuscito. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sembra che ci sarà una svolta per Armando: una nuova conoscenza. Si tratta di una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne con cui ha da poco cominciato una frequentazione. Sarà quella giusta?

Asia Argento, il tatuaggio in ricordo della sorella morta sul ventre: ecco cosa rappresenta

Aurora Ramazzotti: «Con mollica o senza?». Il video del piccolo Cesare conquista i suoi follower

La domanda scomoda

Durante il confronto con la nuova dama, Armando ha un acceso confronto con Gianni Sperti. L'opinionista chede ad Armando che lavoro fa per avere un tenore di vita così sfarzoso, ma lui non risponde. Rivolgendosi a Maria De Filippi, spiega che la conduttrice conosce il motivo per cui non può dirlo. Cosa avrà scatenato questa risposta? Una discussione? Si attende la prossima puntata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA