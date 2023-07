Sophie Codegoni vola a Mykonos, fan inviperiti: «Dove sono Celine e Basciano?». Spuntano gli indizi social

di Redazione web

Sophie Codegoni ha trascorso alcuni giorni di relax con la sua famiglia, la mamma Valeria Pasciuti e il fratello Riccardo, insieme alla piccola Celine Blue, sempre con lei. Dopo aver giocato per ore a Uno con il fratellino, la giovane influencer ha deciso di intraprendere un viaggio verso Mykonos per poter trascorrere del tempo, forse da sola, nell'isola greca.

Sophie ha pubblicato poco fa delle storie in cui mostra ai suoi fan, oltre un milione, il suo viaggio: dal taxi per raggiungere l'aeroporto, al suo posto sull'aereo accanto al finestrino, fino ad arrivare alla piscina nell'hotel dove alloggia. I fan, tuttavia, non potevano fare a meno di porsi una domanda: «Dove sono Celine e Alessandro Basciano?»

Sophie Codegoni e la foto in bikini, fan impazziti: «Sembra che non sei mai stata incinta»

Sophie Codegoni, fisico perfetto a due mesi dal parto. Ma lo scatto (in topless) con la figlia scatena gli hater

Sophie Codegoni a Mykonos da sola?

Sophie Codegoni si trova a Mykonos dove ha intenzione di trascorrere alcuni giorni di pure relax e i fan si sono chiesti se la giovane influencer fosse da sola o meno. Tramite le sue storie non sono stati avvistati né il fidanzato Alessandro Basciano, né la piccola Celine Blue, ma i follower più attenti hanno notato alcuni dettagli.

Nelle storie Instagram di Alessandro Basciano, infatti, si può vedere che anche lui si trova a Mykonos. Probabilmente il ragazzo è arrivato prima di Sophie sull'isola greca perché questa sera, 25 luglio, il dj si esibirà durante una serata in una discoteca greca e, molto probabilmente, Sophie Codegoni sarà lì con lui per fare il tifo. Resta ancora da capire se la piccola Celine sia con loro oppure sia rimasta a casa con la nonna Valeria che è sempre contentissima di passare del tempo con la nipotina che tanto ama.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA