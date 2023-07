Avanti un altro, Sonia Bruganelli cerca la nuova Bonas: «Ha detto no a Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi»

Sophie Codegoni fuori dal cast di "Avanti un altro" e non sarà sostituida da Antonella Fiordelisi. Dopo le voci circolate in questi giorni a fare chiarezza è il profilo instagram della SDL.TV, la società di produzione di Sonia Bruganelli.

Temptation Island, Perla furiosa con Mirko: «Si parla e non si sc*pa». Poi il crollo dopo l'ultimo video

Sonia Bruganelli alla ricerca della nuova Bonas «Fuori Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni»

Temptation Island: Ale impedisce a Federico di vedere i suoi video. Lui: «Meno male, pensavo si buttasse in mare»

Fake news

Sonia Bruganelli, attraveso l'account social della sua casa di produzione - che si occupa tra le altre cose del cast del programma dell'ex marito Paolo Bonolis "Avanti un altro" - bolla come fake news tutte le voci circolate negli ultimi giorni che volevano Antonella Fiordelisi al posto di Sophie Codegoni nel ruolo di "Bonas".

Il commento

«La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro - si legge su instagram - NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra … o più di una … a ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di canale cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro … Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui! #staytuned #avantiunaltro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA