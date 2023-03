Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiede scusa: «Prendo le distanze da mia mamma. Mai stata bullizzata»

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip dopo l'appello che la mamma ha fatto la scorsa puntata ai fan attraverso i suoi social. L'influnecer non l'ha presa benissimo e lo ha ribadito anche durante la diretta della semifinale in onda lunedì 27 marzo. Ma andiamo con ordine.

Le accuse della mamma di Antonella

Lo scorso lunedì Alfonso Signorini ha voluto rispondere alle accuse non troppo velate della mamma di Antonella Fiordelisi in cui chiedeva al programma di "liberare" la figlia parlando addirittura di bullismo. Antonella, proprio dopo l'appello della mamma ai suoi fan, viene incredibilmente eliminata al televoto e non la prende benissimo.

«Se l'ha fatto dal mio profilo è normale che sia finita così. Grazie mamma, mi hai fatta uscire. Nel 2019 mi avevano proposto l'Isola dei famosi e mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare e io mi sono fatta condizionare e ho rinunciato. Lei ha quindi fatto un appello che non doveva fare, io volevo arrivare fino in fondo. Ho capito una cosa, non devo lasciare il mio profilo ai miei genitori».

Le scuse di Antonella Fiordelisi

Durante la diretta di lunedì 27 marzo Antonella Fiordelisi è nello studio del Grande Fratello Vip e conferma la sua presa di distanza dalla mamma e si scusa con il Grande Fratello Vip: «Chiedo scusa, io non sono mai stata bullizzata. Il bullismo è altro. Sono stata male perchè mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l'ha capito. Ho preso le distanze da mia madre».

