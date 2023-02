Dopo i festeggiamenti sui social Sonia Bruganelli viene festeggiata anche nello studio del Grande Fratello Vip in un modo molto speciale. Alfonso Signorini ha voluto però farle uno scherzo puntando sulla vanità e regalandole una misera crostatina con la candelina a forma di numero 50.

GF Vip, la furia di Alfonso Signorini contro i vipponi: «Mi date fastidio, io cambio proprio canale. Dipendesse da me sareste tutti a casa»

GF Vip, scherzo di Signorini per i "50 anni" di Sonia Bruganelli : «Ma sei uno str**zo»

GF Vip, Giulia Salemi crisi rientrata con Pierpaolo Pretelli. La reazione di Alfonso Signorini

Tanti Auguri

Uno scherzo perfido da parte di Alfonso Signorini che però ha fatto sorridere tutti. Infatti Sonia Bruganelli non compie 50 anni come ha voluto far credere il conduttore. «Ne ho molti meno - replica fintamente arrabbiata la Bruganelli, che sta allo scherzo - e poi una crostatina così piccola ma è una tristezza!».

Sonia Bruganelli, che è nata il 20 febbraio del 1974, di anni ne compie 49 e rivolgendosi al conduttore ha replicato «Ma sei uno str**zo. Stenderei un velo pietoso sulla modalità dei festeggiamenti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA